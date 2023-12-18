Австралиец выиграл баснословные деньги в лотерею

Главное: Мужчина выиграл 15 миллионов долларов в лотерею. Произошло это в Австралии.

Детали: В Австралии мужчина сорвал «большой куш» в лотерею – 15 миллионов долларов. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как сообщается, житель Нового Южного Уэльса выиграл один из двух выигрышных номеров первого дивизиона на национальном уровне в тираже Powerball 1439.

Розыгрыш состоялся в четверг, 14 декабря.

Отмечается, что каждая выигрышная заявка первого дивизиона набрала 15 миллионов долларов.

Информируется, что выигрышными номерами в тираже были цифры 2, 6, 22, 4, 30, 18 и 8.

Важнейшим числом Powerball было 2.

Счастливчик уже сказал, что потратит деньги на обеспечения своей семьи и больше не собирается работать.

Он рассказал: «Друзья, я ухожу на пенсию. Я много работал и хочу проводить больше времени с семьей. Это подготовит мою семью к будущему. Сегодня я должен попытаться сосредоточиться на работе, но я не знаю как».

Стоит добавить, что выигрышный билет PowerHit QuickPick был куплен на официальном сайте австралийских лотерей.

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