Главное: Путин заявил, что цели по так называемой денацификации и демилитаризации Украины по-прежнему актуальны для него. Украина уже «практически не производит оружие» и скоро якобы останется без помощи Запада, отметил президент РФ.

Детали: Для России остаются актуальными задачи по так называемой денацификации и демилитаризации Украины. Когда они будут исполнены, то воцарится «мир». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в четверг, 14 декабря.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили: о „денацификации“ в Украине, о „демилитаризации“, о ее нейтральном статусе», — сказал он.

Свидетельством «фашизации» в Украине Путин видит, что ее национальным героем стал Степан Бандера, которого российский президент назвал «нацистом». Вспомнил он и о ветеране дивизии СС Галичина Ярославе Гунько, которого Россия обвиняет в «геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны».

«Поэтому вопрос „денацификации“, он актуален», — отметил Путин.

Относительно демилитаризации Путин заявил, что Украина уже «почти не производит оружие» и скоро якобы останется без помощи Запада.

«Теперь что касается демилитаризации — ну, не хотят договариваться, ну, что ж — мы тогда вынуждены принимать другие, в частности военные, меры. Ну сегодня Украина почти ничего не производит. Ну, пытаются что-то там еще сохранить, но все привозят — извините за моветон — на халяву все привозят. Но эта халява может когда-нибудь и закончится. И, судя по всему, и заканчивается помаленьку», — заявил Путин.

Он утверждает, что российская армия якобы уничтожила более 400 танков, которые Запад предоставил Украине, и добавил, что «это и есть демилитаризация».

«Или мы договоримся о демилитаризации, согласуем определенные параметры (а, кстати, во время переговоров в Стамбуле мы их согласовали, просто потом это выбросили — в печку эти договоренности, которые тогда согласовали), или есть и другие возможности. Или договориться, или решить силовым путем — мы вот к этому и будем стремиться», — резюмировал Путин.

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