НАТО серьезно увеличивает свой военный бюджет

Главное: НАТО увеличивает военный бюджет на 12%. В Альянсе отметили, что увеличение и расширение использования совместного финансирования позволяет членам НАТО более эффективно преодолевать общие вызовы безопасности.

Детали: НАТО увеличила свой гражданский и военный бюджет на 2024 год. Гражданский бюджет составляет 438,1 миллиона евро, а военный — 2,03 миллиарда евро, что на 18,2% и 12% больше, чем в 2023 году. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в пресс-службе НАТО.

«На заседании Североатлантического совета члены Альянса согласовали гражданский и военный бюджеты НАТО на 2024 год. Гражданский бюджет составляет 438,1 млн евро, а военный — 2,03 млрд евро, что на 18,2% и 12% больше, чем в 2023 году , соответственно», — говорится в сообщении.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане подчеркнул, что увеличение и расширение совместного финансирования НАТО позволяет членам Североатлантического союза более эффективно преодолевать общие вызовы безопасности.

Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру.

Третьим основным элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), охватывающая большие строительные работы и инвестиции в системы командования и управления. Предельный объем NSIP на 2024 год составляет 1,3 млрд. евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.

«Бюджеты совместного финансирования укрепляют НАТО, обеспечивая основные силы и средства, способствуя сдерживанию, обороне и оперативной совместимости, а также поддерживая консультации и принятие решений на самом высоком уровне», — сообщили в пресс-службе Альянса.

Там также отметили, что НАТО стремится обеспечивать безопасность эффективным, прозрачным и финансово ответственным способом.

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