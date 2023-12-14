Мир решил отказаться от ископаемого топлива

Главное: На климатическом саммите впервые в истории было принято решение об отходе от использования угля, нефти и газа и нарастить мощности ядерной энергетики.

Детали: Лидеры стран мира, принимавшие участие в климатическом саммите ООН COP28 в Дубае, впервые в истории согласились на переходный период от ископаемого топлива для сохранения климата. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает Sky News.

Отмечается, что соответствующий документ был опубликован климатическим органом ООН — Рамочной конвенцией ООН об изменении климата после долгих дебатов на саммите, продолжавшихся до самого утра среды.

«Давайте завершим то, что мы начали. В нашем окончательном соглашении впервые в истории речь идет об ископаемом топливе», — заявил президент COP28 Султан аль-Джабер. Он также назвал содержание соглашения «историческим».

В то же время это соглашение не имеет обязательной юридической силы. Но ее содержание призывает все страны отказаться от использования ископаемого топлива впервые за почти 30 лет климатических саммитов COP.

Текст соглашения занимает 21 страницу и содержит более 200 пунктов. В нем содержится призыв в страны внести свой вклад в отказ от ископаемого топлива. Это первый случай, когда в соглашении прописано сокращение использования угля, нефти и газа, чтобы удержать повышение глобальной температуры ниже ключевого порога в 1,5°C (об этом страны-участницы договорились на саммите в Париже в 2015 году).

Соглашение признает, что выбросы в атмосферу от использования ископаемого топлива достигнут пика к 2025 году в развитых странах, а в развивающихся странах он, возможно, произойдет еще позже.

Также в рамках международного климатического саммита СОР28 более 20 стран подписали декларацию, в которой говорится, что они обязуются утроить мировые мощности ядерной энергетики до 2050 года.

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