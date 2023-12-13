В Госспецсвязи объяснили, зачем заблокировали нацроуминг для абонентов «Киевстар»

Главное: Нацроуминг для абонентов «Киевстар» заблокирован. Украинцев призвали максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения — сделать собственные Wi-Fi доступными для всех пользователей.

Детали: В Украине временно заблокирована услуга национального роуминга для абонентов «Киевстар». Об этом в среду, 13 декабря, сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

В ведомстве напомнили, что вчера на «Киевстар» была осуществлена мощная кибератака. Была заблокирована работа основных сервисов компании.

«Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов „Киевстар“», — говорится в сообщении.

Украинцев призвали сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения — сделать собственные Wi-Fi доступными для всех пользователей.

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