Ученые дали дельный совет, как продлить жизнь

Главное: Стало известно, как увеличить продолжительность жизни. Этому поможет сокращение калорийности рациона.

Детали: Эксперты из Университета Коннектикута (США) дали дельный совет. Появились данные их отчета.

Ученые выяснили, что сокращение калорийности рациона продлевает жизнь как старых, так и молодых плодовых мушек.

В ходе опытов плодовых мушек (дрозофил) посадили на специализированную диету с высоким содержанием белка, сахара и калорий для имитации питания человека с плохими пищевым привычками.

Американцы хотели добиться развития у животных метаболических нарушений, таких как ожирение и сахарный диабет.

После этого мушки были переведены на другую диету, предполагающую сокращение потребляемых калорий в два раза по сравнению с предыдущим значением.

Сообщается, что часть дрозофил, данные которых были также включены в исследование, придерживались такой калорийности с момента появления на свет.

Кроме этого информируется, что молодые самцы мушек, перешедшие с высококалорийной диеты на низкокалорийную в возрасте двадцати дней, прожили очень долгую жизнь, продолжительность которой была аналогична таковой у насекомых, которые с рождения ели немного.

Выяснилось, что ограничение калорийности продлило жизнь старым мухам с плохим здоровьем.

Исследователи говорят, что у более старых дрозофил, выращенных на высококалорийной диете, в организме было больше липидов, и они затрачивали больше энергии для защиты клеток организма от окисления активными формами кислорода.

В то же время, как оказалось, у доживших до 50-60 дней старых насекомых (в этом возрасте жизнь большинства мух с метаболическими нарушениями заканчивается), перешедших на низкую калорийность, изменяется метаболизм и существенно повышается продолжительность жизни.

Эксперты считают, что подобные механизмы могут быть характерны и для здоровья людей.

Сказано о том, что, скорее всего, изменение рациона питания у пожилых людей с ожирением может оказать благотворное влияние на их самочувствие и продолжительность жизни.

Поясняется, что люди, которые большую часть жизни питались неправильно, могут попытаться нивелировать опасные последствия путем сокращения калорийности рациона.

Сейчас ученые анализируют данные самок плодовых мушек, чтобы выяснить, существуют ли какие-либо различия, связанные с полом, в реакции на диету.

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