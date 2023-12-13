«Киевстар» рассматривает несколько сценариев восстановления работы

Главное: В «Киевстаре» рассказали, когда возобновят связь. Рассматриваются несколько сценариев.

Детали: Сейчас в компании «Киевстар» осторожно говорят о сроках восстановления связи после сбоя 12 декабря. Об этом в интервью Forbes заявил президент компании Александр Комаров.

«Это самый трудный вопрос сегодня, потому что я не хочу этим спекулировать. У нас есть несколько сценариев. Базовый и он же оптимистичный, что мы начнем восстанавливать сервисы клиентов. Мы уже частично восстановили фиксированный интернет для нашей базы интернета для дома. Шаг за шагом, что мы в ближайшее время возобновим сервисы для всей клиентской базы фиксированного интернета», — заверил он.

Комаров отметил, что с мобильными услугами немного тяжелее.

«Базовый сценарий, я надеюсь, что мы завтра (имеется ввиду сегодня, 13 декабря) начнем восстанавливать этот сервис. Но есть очень большой уровень неопределенности. Вы восстанавливаете работоспособность какой-то системы, и у вас начинают вылезать новые проблемы. Тогда вам нужно проверить всю эту систему, чтобы в ней не осталось враждебного софта или условных бэкдоров, которые оставила эта атака, которая оставляет незащищенный периметр», — объяснил президент компании.

Он подчеркнул, что восстановление — это сложный итерационный процесс.

«С одной стороны мы восстанавливаемся, с другой — мы ограничены ресурсом, потому что любые подключения к сети делают не автоматически, а вручную через соответствующую проверку. Поэтому, я очень надеюсь, что завтра мы начнем восстанавливать сервис, но я не могу это гарантировать», — резюмировал Комаров.

В тему: Когда восстановят связь «Киевстар» в компании не знают.