В селе под Киевом взорвался газ – погиб человек

Главное: В селе Чайки произошел взрыв газа. Погиб мужчина.

Детали: В среду, 13 декабря, в селе Чайки (Киевская область) произошла трагедия. Как сообщили в ГСЧС, тут в частном доме взорвался газ.

Инцидент случился по улице Центральной.

В результате ЧП под завалами оказались два человека, один из них погиб.

Было сказано: «Женщина в шоковом состоянии деблокирована из-под завалов и передана врачам скорой медицинской помощи. С помощью крана удалось деблокировать мужчину из-под завалов, но реанимационные меры результатов не дали – мужчина от полученных травм погиб».

В тему: В Киеве взорвался частный дом – есть погибший.