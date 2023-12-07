В Украине разрешили лоббизм: что это значит

Главное: В Украине разрешили добросовестное лоббирование. Стало известно, что это значит.

Детали: Украинское правительство одобрило законопроект о добросовестном лоббировании. Документ уже был направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии по вступлению нашей страны в ЕС.

Об этом поведал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Кабинет министров преследует такие цели: обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами; обеспечение нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования; установление прозрачных механизмов деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц и механизмов контроля над лоббистской деятельностью.

Парламентарий отметил: «Доработанный законопроект учитывает предложения, предоставленные коалицией общественных организаций, в частности, в части об адвокации. Адвокация не является лоббизмом и это четко зафиксировано в проекте закона».

Справка :

Ранее стало известно, что, согласно проекту, предполагается создание «Реестра прозрачности», держателем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции.

В нем лицом, которое намерено зарегистрироваться в качестве субъекта лоббистской деятельности и/или субъекта адвокации, вносится четкий перечень информации.

Также в него вносятся сведения о лоббистских контрактах, источниках финансирования, клиентах и бенефициарах осуществления лоббирования и субъекте лоббирования.

Кроме этого, закреплено, что вносимые в него сведения являются публичными. Доступ к «Реестру прозрачности» будет открытый и бесплатный.

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