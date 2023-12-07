Прогноз погоды: озвучена точная дата потепления в Украине

Главное: В Украине меняется погода. Скоро придет потепление.

Детали: Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в Украине. Эксперт по небесной канцелярии рассказала, чего ждать от погоды в нашей стране в ближайшие дни.

Так, по ее словам, в пятницу, 8 декабря, во многих областях пойдет снег.

Она отметила: «Из-за минусовой температуры воздуха картинка будет по-настоящему зимней. В течение дня ожидается 2-5 мороза, ближе к центру около 0, поэтому снег может переходить в мокрый снег».

В то же время, как уточняется, теплее будет на юге нашей страны – плюс 1-4, а в Крыму прогреется до 10-12 тепла, пройдет дождь.

Ветер восточный, умеренный, на востоке и юге возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра также ожидается снег. Ночью будет 4 мороза, а днем минус 2. Ветер восточный, порывистый, будет облачно и скользко.

Водителей предупреждают, что из-за снега может быть сложнее ситуация на дорогах.

Информируется, что в выходные осадки возможны лишь на востоке Украины.

Резюмируется, что уже с понедельника, 11 декабря, по стране ожидается потепление, оттепель.

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