Украину продолжит заносить снегом – прогнозируется гололед

Главное: Снег снова повалит в Украине. Предупреждают о гололеде.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Специалисты по небесной канцелярии говорят, что в пятницу, 8 декабря, в северных, Винницкой и Харьковской областях пройдет снег. В большинстве центральных, восточных и южных областей снег и дождь, а также налипание мокрого снега, гололед. В западных областях без существенных осадков, на Закарпатье и Прикарпатье туман.

Подчеркивается, что на дорогах большинства областей ожидается гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 метров в секунду, в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 метров в секунду.

В северных и западных областях ночью будет 4-9 мороза, днем минус 1-6. На остальной территории в течение суток от 5 мороза до 0, на юге страны от 0 до плюс 5, днем в Крыму 6-11 тепла.

В Киеве завтра прогнозируется снег, ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. На дорогах гололедица. Ночью 3-5 мороза, днем минус 1-3.

Информируется, что в субботу, 9 декабря, на Левобережье небольшой снег, в восточных областях пройдет умеренный, в южных областях небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В северных и западных областях ночью 5-10 мороза, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях местами до минус 13, днем 2-7 мороза, на остальной территории ночью 1-6 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла, на юге страны ночью и днем от 0 до плюс 5.

Послезавтра в Киеве должно быть без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду. На дорогах местами гололедица. Ночью 5-7 мороза, днем минус 2-4.

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