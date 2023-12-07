Похолодание добавило проблем с электричеством в Украине

Главное: Ситуация с электричеством в Украине ухудшилась. Причина – похолодание.

Детали: В Украине ухудшается ситуация с электричеством. О ситуации на четверг, 7 декабря, поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что из-за похолодания в нашей стране выросло потребление электроэнергии – это привело к дефициту в энергосистеме.

Информируется, что с 11-00 до 19-00 для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии и Польши.

Отмечается, что сегодня температура ниже прогнозируемой, из-за этого уже с утра потребление превышает прогнозируемое на 2,7%, что эквивалентно работе двух дополнительных блоков тепловых электростанций.

Уточняется, что на электростанциях нет свободных мощностей.

Говорится: «На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране».

Украинцам рассказали, что лимиты потребления электроэнергии не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Кроме этого, как стало известно, из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 408 населенных пунктов.

Так, из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Резюмируется, что из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.

В тему: Украинцев настоятельно попросили экономить электричество.