В Италии массово убивают уникальных собак

Главное: В Италии травят собак трюфельных пород. За месяц убили более тридцати животных.

Детали: Президент Итальянской Ассоциации по защите животных и окружающей среды Лоренцо Кроче бьет тревогу. По его словам, в стране массово убивают собак трюфельных пород.

Местные зоозащитники уже обратились в прокуратуру с заявлением о серии отравлений животных.

Было сказано: «За ноябрь в Молизе произошло более тридцати случаев отравлений. В соседних регионах фиксируются аналогичные происшествия».

Информируется, что причиной гибели животных, судя по всеми, стали, разногласия между охотниками за трюфелями.

Говорится: «Увы, это вопрос денег. Мы видим не единичные случаи. Это уже волна. В регионе идет война за территорию произрастания трюфелей».

Сообщается, что после волны отравления власти городка Сан-Пьетро-Авеллана, расположенного на границе центральных регионов Абруццо и Молизе, запретили промысел в прилегающих лесах.

Эксперты считают, что отравления животных происходят из-за разногласий между профессионалами, которые занимаются поиском лесных этих деликатесов.

Так, преступники разбрасывают отравленные куски мяса в лесу и, подняв панику среди местных охотников, пользуются свободой на захваченной территории.

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