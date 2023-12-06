В Полтаве произошло массовое отравление студентов

Главное: Неприятный инцидент произошел в стенах Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка. Там зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Детали: Студенты полтавского института НЮУ имени Ярослава Мудрого массово отравились — госпитализированы 27 человек. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин на своем Telegram-канале в среду, 6 декабря.

По его словам, все заболевшие, вероятно, питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка.

Чиновник также добавил, что зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

«Причины инцидента устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую», — резюмировал Пронин.

В тему: В Хмельницком отравились школьники.