Стали известны последствия вчерашней атаки дронов по Крыму

Главное: Под вчерашний удар беспилотников по Крыму попали российские радиолокационные комплексы, системы управления и нефтяной терминал, утверждают источники.

Детали: Украинские беспилотники нанесли ряд ударов по российским военным объектам на востоке временно оккупированного Крыма. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что нанесены удары по радиолокационной системе «Небо-М» в районе пгт Багерово Едикуйского района, по стоянке вертолетов, радиолокационной системе П-18 Терек и системе управления зенитно-ракетных подразделений «Байкал-1М» возле села Стрелковое.

«Этот утренний „хлопок“ на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ. Так наша спецслужба поздравила оккупантов с Международным днем волонтера», — рассказал собеседник.

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что сегодня утром СБУ и ГУР МО поразили «Морской нефтяной терминал» в Феодосии.

«Это важный инфраструктурный объект, который обеспечивает топливом российские войска. По нему отработали украинские беспилотники... Дроны попали по цели, последствия для россиян довольно существенные. Ведь на территории терминала находится около 30 резервуаров топлива, поэтому пылало у русни хорошо», — сообщил журналист.

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