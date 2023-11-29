Страны НАТО должны быть готовы к новым возможным нападениям России, — Столтенберг

Главное: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что солидарность с Украиной важно показать не только на словах, но и на деле. По его словам, Россию нельзя недооценивать и нужно быть готовы к новым нападениям.

Детали: Страны НАТО должны быть готовы к новым возможным нападениям России. Поэтому важно поддерживать Украину не только на словах, но и на деле. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой перед Советом Украина-НАТО.

«Сегодня у нас будет историческая встреча. Первая встреча Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Эта встреча демонстрирует то, что Украина двигается все ближе к НАТО, на встрече мы также обсуждаем, как можно поддержать ваш путь к членству», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что все союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Теперь нужно обсудить путь вперед, реформы и то, как помочь Украине реализовать эти реформы.

Также, по словам генсека НАТО, будут рассмотрены потребности украинской армии и ситуация на поле боя.

«Мы не должны недооценивать Россию и должны быть готовы к новым нападениям. Поэтому важно, чтобы наша солидарность с Украиной была продемонстрирована не только на словах, а также на делах», — подчеркнул Столтенберг.

В тему: Генсек НАТО назвал главную задачу в поддержке Украины. По словам Столтенберга, победа Путина станет трагедией для всех.