В Киев прибыла вице-президент Еврокомиссии

Главное: Вице-президент Еврокомиссии прибыла в Киев. Вера Юрова обсудит с представителями украинских властей инициативы в сфере борьбы с коррупцией.
Детали: Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова прибыла в столицу Украины. Об этом она сообщила в Twitter в понедельник, 27 ноября.
«Я рада, что смогла приехать в Киев. С нашими украинскими друзьями буду обсуждать их инициативы по вопросам расширения, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и так долго, сколько потребуется», — написала она.
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