В Киев прибыла вице-президент Еврокомиссии

Главное: Вице-президент Еврокомиссии прибыла в Киев. Вера Юрова обсудит с представителями украинских властей инициативы в сфере борьбы с коррупцией.

Детали: Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова прибыла в столицу Украины. Об этом она сообщила в Twitter в понедельник, 27 ноября.

«Я рада, что смогла приехать в Киев. С нашими украинскими друзьями буду обсуждать их инициативы по вопросам расширения, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и так долго, сколько потребуется», — написала она.

Я рада, що змогла приїхати до Києва.



With our Ukrainian friends, I will discuss their initiatives in view of #enlargement, especially on anti-corruption.



We will support for as much as it takes, for as long as it takes. pic.twitter.com/FkLR6xCAlY — Věra Jourová (@VeraJourova) November 27, 2023

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