Стало известно, когда и где в Киеве установят новогоднюю елку

Главное: Новогоднюю елку в Киеве установят до 6 декабря. Она появится на Софийской площади.

Детали: В Киеве вскоре появится новогодняя елка. Об этом поведал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Известно, что она будет установлена до 6 декабря на Софийской площади. Демонтируют ее до 10 января. Даты сдвинуты из-за того, что Рождество будут праздновать по новоюлианскому календарю

Спонсируют все меценаты.

Чиновник сказал: «Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы. Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии».

Отмечается: «Ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО «Глобал-Декор».

Информируется, что, при этом, массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

Виталий Кличко сообщил: «Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева».

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