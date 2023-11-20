Шляпа Наполеона продана за сумасшедшие деньги

Главное: Сделанная из черного бобра шляпа Наполеона Бонапарта была продана на аукционе за сумасшедшие деньги.
Детали: За €1,9 млн в Париже на аукционе была продана шляпа Наполеона Бонапарта. Предварительно ее оценили в €600-800 тыс.
Главное: Сделанная из черного бобра шляпа Наполеона Бонапарта была продана на аукционе за сумасшедшие деньги.
Детали: За €1,9 млн в Париже на аукционе была продана шляпа Наполеона Бонапарта. Предварительно ее оценили в €600-800 тыс.
Тейлор Свифт: певица в шоке от того, что на нее концерте от жары умерла фанатка
День мужчин 19 ноября: в Украине введут новый праздник
Клаудия Шейнбаум: раскрыт секрет женщины с «пророческой» обложки The Economist на 2024 год
Жоэль Геррио и Сандрин Жоссо: престарелый французский депутат пытался изнасиловать свою коллегу
Израиль переходит к более жесткой фазе войны в Cекторе Газа, — WSJ
В Украине готовят большие изменения по мобилизации
Озвучена цель визита Остина в Киев
Украинцам объяснили, как найти ближайший Пункт несокрушимости
Украину продолжит засыпать снегом: синоптики дали неутешительный прогноз
В Украине готовят большие изменения по мобилизации
Озвучена цель визита Остина в Киев
Россия вывела все свои корабли из Черного и Азовского морей
В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 319 210 солдат
Налог на криптовалюту в Украине: в ВРУ зарегистрировали законопроект 10225-1
Из Украины от призыва сбежали почти 20 тысяч мужчин
Минэнерго опровергло информацию о подорожании электричества
Названа дата 17-го заседания в формате Рамштайн
Украинцы уже тренируются на F-16 в США, — Пентагон
Шевченко увидел серьезную опасность для Украины с началом наземной операции в Секторе Газа
В ВСУ анонсируют «крупные успехи» на южном направлении
Украинским учителям пообещали серьезно поднять зарплаты
Кабмин увеличил стоимость «блатных» номеров на авто
Гепатит А добрался еще до одной области
Озвучена новая дата боя Усик — Фьюри
Ученые представили доказательства того, что жизнь на Земле могла зародиться из космоса
Глава МИД Латвии наговорил российским пранкерам много неприятного по поводу Украины
Байден собрался обсудить с Си Цзиньпином войну в Украине
Стало известно, в каких банках и сколько денег хранят украинцы
Архитектурное убожество современного Киева
Страшная дилемма мобилизации по-украински
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18