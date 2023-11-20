Шляпа Наполеона продана за сумасшедшие деньги

Главное: Сделанная из черного бобра шляпа Наполеона Бонапарта была продана на аукционе за сумасшедшие деньги.

Детали: За €1,9 млн в Париже на аукционе была продана шляпа Наполеона Бонапарта. Предварительно ее оценили в €600-800 тыс.

Шляпа Наполеона Бонапарта изготовлена из черного бобра с прикрепленной кокардой.

Наполеон Бонапарт был в этой шляпе в боях и часто носил ее на сторону, что делало полководца узнаваемым.