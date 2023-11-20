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Новости > В Украине готовят большие изменения по мобилизации

В Украине готовят большие изменения по мобилизации

Агата Кловская
20.11.23 15:49
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В Украине готовят большие изменения по мобилизации

Главное: Верховная рада готовит большие изменения по мобилизации в Украине. Стало известно, что в планах и оставят ли отсрочку.

Детали: В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правилах для студентов, но финального текста еще нет, сообщает РБК-Украина.

О подготовке законопроекта сегодня сообщила заместитель главы комитета парламента во вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.

Факт подготовки нового документа подтвердил и глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич. При этом нардеп уточнил, что текст законопроекта готовит рабочая группа, но финальных предложений на данный момент нет.

«Такой законопроект прорабатывается сейчас в рамках рабочей группы комитета. Эта рабочая группа межфракционная. Комитет еще на заседании ничего не рассматривал. Кроме того, сам текст законопроекта еще не зарегистрирован, поэтому пока не можем комментировать какие-либо те или иные положения. Все в стадии обсуждения», — отметил он.

Нардеп Марьяна Безугла в своем Facebook назвала текущий перечень основных изменений, которые, возможно, могут быть внесены в закон о мобилизации. А именно:

-новый дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней военнослужащим, которые освобождены из плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы, и желает уволиться);

— новые основания для увольнения (в частности, в связи с освобождением из плена или в связи с наличием инвалидности I или II группы, из-за расторжения контракта для курсантов женского пола или в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО);

— круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, уменьшен до членов семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети супруга (жены), в том числе усыновленные).

— военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку;

— изменениями предполагается устранить возможность избегания призыва путем получения второго, третьего высшего или высшего образования;

— расширяется перечень лиц, которые берутся на военный учет, в частности:

1. которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

2. которые были осуждены за совершение уголовного преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

3. которым по окончании учреждений высшего образования присвоены военные (специальные) звания офицерского (среднего начальствующего) состава или, получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Факт подготовки такого законопроекта на условиях анонимности подтвердил еще один нардеп, отметив, что «по студентам вероятность высока».

«Пока сложно делать прогноз. Идет доработка драфта в комитете. Но в целом по студентам вероятность высока», — отметил собеседник издания.

В тему: Из Украины от призыва сбежали почти 20 тысяч мужчин.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, мобилизация, новости Украины

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