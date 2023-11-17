Налог на криптовалюту в Украине: в ВРУ зарегистрировали законопроект 10225-1

Главное: В Украине могут ввести налоги на доходы от торговли криптовалютой. Документ предусматривает уплату 5% налога на доходы физических лиц в течение первых трех лет, по ставке 9% — в течение следующих пяти лет, после восьми лет применяется общая ставка налога в размере 18%.
Детали: В ВРУ зарегистрировали законопроект (№ 10225-1) о легализации криптовалюты, сообщает Минцифры.
Сообщается, что данный законопроект:
— определяет правовой статус виртуальных активов;
— классифицирует цифровые активы и услуги в сфере, адаптируемые с европейскими стандартами регулирования криптоактивов (МiСА);
— создает инновационную зону, в которой в течение трех лет можно работать без предварительной авторизации;
— адаптирует рекомендации FATF по финмониторингу рынка криптоактивов;
— предусматривает простые и понятные налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов.
Что предусматривает документ:
1. Документ предусматривает уплату 5% налога на доходы физических лиц в течение первых трех лет, по ставке 9% — в течение следующих пяти лет, после восьми лет применяется общая ставка налога в размере 18%.
2. Юридические лица освобождаются от НДС при операциях с криптовалютами, кроме случаев использования токенов для товаров и услуг.
3. Провайдеры криптосервисов облагаются налогом 18% на прибыль или 9% на вывод средств. Операции провайдеров услуг, кроме консультационных, не облагаются НДС.
17 февраля 2022 года Верховная Рада и приняла закон «О виртуальных активах», а президент подписал его в марте, но в реальности он не действует. В принятом документе говорится, что он заработает после принятия изменений в Налоговый кодекс, которые до сих пор не приняты.