Налог на криптовалюту в Украине: в ВРУ зарегистрировали законопроект 10225-1

Главное: В Украине могут ввести налоги на доходы от торговли криптовалютой. Документ предусматривает уплату 5% налога на доходы физических лиц в течение первых трех лет, по ставке 9% — в течение следующих пяти лет, после восьми лет применяется общая ставка налога в размере 18%.

Детали: В ВРУ зарегистрировали законопроект (№ 10225-1) о легализации криптовалюты, сообщает Минцифры.

Сообщается, что данный законопроект:

— определяет правовой статус виртуальных активов;

— классифицирует цифровые активы и услуги в сфере, адаптируемые с европейскими стандартами регулирования криптоактивов (МiСА);

— создает инновационную зону, в которой в течение трех лет можно работать без предварительной авторизации;

— адаптирует рекомендации FATF по финмониторингу рынка криптоактивов;

— предусматривает простые и понятные налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов.

Что предусматривает документ:

1. Документ предусматривает уплату 5% налога на доходы физических лиц в течение первых трех лет, по ставке 9% — в течение следующих пяти лет, после восьми лет применяется общая ставка налога в размере 18%.

2. Юридические лица освобождаются от НДС при операциях с криптовалютами, кроме случаев использования токенов для товаров и услуг.

3. Провайдеры криптосервисов облагаются налогом 18% на прибыль или 9% на вывод средств. Операции провайдеров услуг, кроме консультационных, не облагаются НДС.