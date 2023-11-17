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Новости > Налог на криптовалюту в Украине: в ВРУ зарегистрировали законопроект 10225-1

Налог на криптовалюту в Украине: в ВРУ зарегистрировали законопроект 10225-1

Агата Кловская
17.11.23 20:14
119
Налог на криптовалюту в Украине: в ВРУ зарегистрировали законопроект 10225-1

Главное: В Украине могут ввести налоги на доходы от торговли криптовалютой. Документ предусматривает уплату 5% налога на доходы физических лиц в течение первых трех лет, по ставке 9% — в течение следующих пяти лет, после восьми лет применяется общая ставка налога в размере 18%.

Детали: В ВРУ зарегистрировали законопроект (№ 10225-1) о легализации криптовалюты, сообщает Минцифры.

Сообщается, что данный законопроект:
 
— определяет правовой статус виртуальных активов;
 
— классифицирует цифровые активы и услуги в сфере, адаптируемые с европейскими стандартами регулирования криптоактивов (МiСА);
 
— создает инновационную зону, в которой в течение трех лет можно работать без предварительной авторизации;
 
— адаптирует рекомендации FATF по финмониторингу рынка криптоактивов;
 
— предусматривает простые и понятные налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов.
 
Что предусматривает документ:
 
1. Документ предусматривает уплату 5% налога на доходы физических лиц в течение первых трех лет, по ставке 9% — в течение следующих пяти лет, после восьми лет применяется общая ставка налога в размере 18%.
 
2. Юридические лица освобождаются от НДС при операциях с криптовалютами, кроме случаев использования токенов для товаров и услуг.
 
3. Провайдеры криптосервисов облагаются налогом 18% на прибыль или 9% на вывод средств. Операции провайдеров услуг, кроме консультационных, не облагаются НДС.
 
17 февраля 2022 года Верховная Рада и приняла закон «О виртуальных активах», а президент подписал его в марте, но в реальности он не действует. В принятом документе говорится, что он заработает после принятия изменений в Налоговый кодекс, которые до сих пор не приняты.
 
 
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Тэги: налог, криптовалюта

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