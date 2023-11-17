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Новости > США выделят Украине деньги на энергетику

США выделят Украине деньги на энергетику

Агата Кловская
17.11.23 13:44
169
США выделят Украине деньги на энергетику

Главное: Соединенные Штаты намерены усилить устойчивость находящейся под угрозой российских ударов энергетической системы Украины. США намерены выделить на решение этой проблемы еще 500 млн долларов.

Детали: США продолжат усиливать устойчивость энергетической системы Украины и планируют выделить для ее защиты от атак России еще около 500 млн долларов. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил на брифинге помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Паетт, передает Укринформ.

«Соединенные Штаты уже предоставили Украине более 520 млн долларов помощи на энергетический сектор. Мы знаем, что на подходе — еще 500 млн долларов», — сказал он.

Паэтт добавил, что эти средства будут направлены на удовлетворение срочных потребностей, в частности, поиск новых трансформаторов и мощностей для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

«Владимир Путин пытался превратить зимние холода в оружие и использовать зиму как инструмент, чтобы сломать волю украинского народа. Я уверен, что он потерпит неудачу», — отметил представитель Госдепартамента.

По его словам, США работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, полностью интегрированной в энергосистему Европы.

В тему: Пентагон призывает Конгресс США принять пакет помощи Украине и Израилю.

Тэги: США, Украина, помощь, защита, энергетика

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