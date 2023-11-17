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Новости > Американские ученые поведали, как снизить давление всего за неделю

Американские ученые поведали, как снизить давление всего за неделю

Агата Кловская
17.11.23 16:22
95
Американские ученые поведали, как снизить давление всего за неделю

Главное: Высокое давление можно снизить всего за неделю. Поможет диета с низким содержанием натрия.

Детали: Американские ученые выяснили, что диета с низким содержанием натрия способна снизить высокое давление у человека всего за одну неделю. Об этом пишет издание JAMA.

Информируется: «Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба в сравнении с рационом с высоким содержанием натрия».

Сообщается, что данное исследование проводилось среди 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет.

Пациенты прошли два недельных курса диет: с повышенным на 2200 миллиграммов от привычной ежедневной нормы содержанием натрия и с сокращением потребления натрия до 500 миллиграммов в день.

Говорится о том, что во время первой недели 95 человек питались пищей с низким содержанием натрия, затем перешли на рацион с повышенным.

Еще 118 респондентов сидели на диетах в противоположной очередности.

Справка:

Натрий – химический элемент, входящий в состав соли, пищевой соды и глутамата натрия – ингредиентов, регулярно используемых в готовке и необходимых для консервации продуктов, сохранения влаги и улучшения вкуса блюд.

В тему: Ученые поведали, чем полезен кофе.

Тэги: США, здоровье, мир, питание, диета, давление, натрий

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