Назначен ведущий Оскара-2024 – им стал комик

Главное: Выбран ведущий Оскара-2024. Им стал комик Джимми Киммел.

Детали: Популярный американский комик Джимми Киммел станет ведущим 96-й церемонии вручения премии Оскар-2024. 56-летнего артиста утвердили организаторы.

Примечательно, что данное он будет вести в четвертый раз: ранее Джимми Киммел работал на церемониях в 2017-м, 2018-м и 2023-м годах.

Отметим, что столько же раз эту работу выполняли Вупи Голдберг и Джек Леммон.

Кроме этого стало известно, что актриса Молли МакНирни вернется в качестве исполнительного продюсера второй год подряд.

Организаторы говорят: «Мы очень рады, что Джимми вернулся как ведущий, а Молли как исполнительный продюсер церемонии Оскар. Они разделяют нашу любовь к кино и наше стремление создавать динамичное и развлекательное шоу для нашей глобальной аудитории».

Добавим, что 96-я церемония Оскара должна пройти 10 марта 2024-го года в театре «Долби» в Голливуде.

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