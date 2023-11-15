Украинским учителям пообещали серьезно поднять зарплаты

Главное: В 2024-м году у украинских учителей вырастут зарплаты. На 21%.

Детали: Премьер-министра Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что в 2024-м году украинским учителям поднимут зарплаты. Сразу на 21%.

Как передает портал Osvita, ожидается, что среднемесячная зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысячи до 17,4 тысячи гривен.

Глава правительства добавил, что повышение зарплат входит в социальные расходы государственного бюджета на следующий год.

В 2024-м году на образование будет выделено 179 миллиардов гривен, что на 15% больше, чем в этом году.

Денис Шмыгаль отметил, что будут продолжены другие образовательные программы.

Так, на обустройство укрытий дадут 2,5 миллиарда гривен, на реформу НУШ – 1,5 миллиарда гривен, на модернизацию школьных столовых – 1,5 миллиарда гривен, на новые школьные автобусы – миллиард гривен.

Кроме этого было предусмотрено увеличение финансирования науки на 15%: основной акцент будет сделан на исследования, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом.

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