Россияне использовали химоружие против ВСУ на двух направлениях фронта, — Deep State

Главное: Сразу на двух направлениях фронта оккупанты применили химоружие против ВСУ. Скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого «в запасах немало».

Детали: Российские войска применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине. Речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях. Об этом сообщает Deep State.

«Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях», — говорится в сообщении.

Как отмечают в отчете, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого «в запасах немало», и он уже неоднократно использовался против украинских войск.

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