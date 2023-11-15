Работники SpaceX принимали наркотики и работали под капельницами

Главное: Работники SpaceX принимали смесь амфетамина и декстроамфетамина, а также работали при температурах до 40°C - им ставили капельницы, чтобы они могли работать дальше.

Детали: Работники SpaceX принимали «допинг», чтобы попытаться исполнить мечту Илона Маска о колонии на Марсе, сообщает Reuters.

Бывший сварщик рассказал изданию, что некоторые рабочие для повышения энергии и улучшения концентрации принимали «Аддералл» без рецепта — лекарственный препарат, который содержит смесь амфетамина и декстроамфетамина. Другие заявили, что сотрудники, которым было поручено сваривать ракеты, работали при температурах до 40°C и им ставили капельницы, чтобы они могли работать дальше.

«Идея Илона о том, что миссия SpaceX — как можно быстрее добраться до Марса и спасти человечество, пронизывает все подразделения компании. Компания оправдывает отказ от всего, что может помешать достижению этой цели, включая безопасность работников», — пишет Reuters.

Сам миллиардер проявлял бесцеремонность в отношении безопасности во время посещения площадок SpaceX: он иногда стрелял из огнемета в офисе, и отговаривал рабочих носить защитную желтую одежду, «потому что не любит яркие цвета».

Всего издание зафиксировало по меньшей мере 600 травм на рабочем месте в компании Маска: среди них переломы конечностей, ампутации, поражения электрическим током, ранения головы и глаз и один смертельный случай.