Власницю львівської клініки звинуватили в хабарях чиновникам і контактах з Росією, - ЗМІ

Львівська підприємиця, власниця мережі клінік «Медікавер» зі Львову Уляна Яринич опинилася в центрі гучного скандалу. Після зламу переписки з’ясувалося, що вона давала хабарі багатьом чиновникам — від регіоналки Раїси Богатирьової до очільника Львову Андрія Садового. Крім того, встановлено контакти з російською стороною. Відповідні документи опубліковано виданням Politeka, пишет Фромюа

Також видання повідомляє: «Зафіксовано факт придбання автомобіля Bentley сину на той момент очільниці українського МОЗ Раїсі Богатирьовій.

Також Уляна Яринич оплачувала відпочинок дружини міського голови Львова Андрія Садового Катерини Кіт-Садової. Лише в одному з листів йдеться про передачу їй 250 тисяч євро.

Росіянин Олексій Кременськов не чиновник, але отримав від „Медікавер“ як мінімум 7 тисяч євро. Яринич платила йому величезні суми за придбання біометрії та генетичних баз росіян, хоча, як слідує з переписки, за завданням польської клініки та на їхні гроші повинна була збирати матеріал самостійно».