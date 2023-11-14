Боевики ХАМАС потеряли контроль над Газой, — Минобороны Израиля

Главное: По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, террористы ХАМАС потеряли контроль над Газой и бегут на юг.

Детали: ХАМАС потерял контроль над Сектором Газа, в то время как ЦАХАЛ движется к полному захвату города Газа. Террористы бегут на юг. Об этом заявил министр обороны Йоав Галлант, сообщает The Times of Israel.

«Нет ни одной силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданские лица грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к правительству», — заявил он.

По словам Галланта, израильские войска наступают «в соответствии с планами и выполняют задачи точно, со смертельным исходом».

Он также добавил, что в последние дни ЦАХАЛ «активизировал» деятельность против туннелей ХАМАС.

«Мы работаем в соответствии с поставленными задачами. У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы добьемся своих целей», — сказал Галлант.

В тему: ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников.