Стало известно, сколько украинцев уехало в Японию с начала войны

Главное: С начала войны в Японию уехало около 2,5 тысяч украинцев. Данные привел посол.

Детали: Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори рассказал о беженцах из нашей страны. Его слова цитирует РБК-Украина.

По словам дипломата, с начала войны убежище получили около 2,5 тысяч наших сограждан, из-за чего число украинцев увеличилось более чем в два раза.

До этого на японской территории проживало около двух тысяч наших сограждан.

Было сказано: «Как гражданин и дипломат Японии, я действительно горжусь тем, что не только правительство Японии и местные органы власти, но и простые граждане Японии готовы протянуть руку помощи эвакуированным из Украины».

Сообщается: «Мы предоставили украинцам финансовую поддержку и помогаем им изучать японский язык. Также попросили местные власти и местные бизнес-сообщества предоставить возможности трудоустройства эвакуированным украинцам».

Резюмируется, что украинским детям оказывают особую поддержку в школьном обучении.

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