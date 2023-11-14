Ученые представили доказательства того, что жизнь на Земле могла зародиться из космоса

Главное: Жизнь на Земле могла зародиться из космоса. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые говорят, что нашли доказательства возможности возникновения в космосе органических веществ, которые попали на Землю вместе с метеоритами и создали условия для развития жизни на нашей планете. Сделали это астрофизики Самарского университета имени Королева (Россия) вместе со своими коллегами из Гавайского университета (США).

Россияне провели теоретическую часть исследования, а американцы – экспериментальную.

В докладе сказано, что в ранних формах жизни должны были быть биомолекулы в форме РНК и аминокислот.

Поясняется, что ключевую роль в стабилизации и копировании РНК играют ионы металлов.

Было сказано, что современные клетки используют специальные белки для транспортировки ионов через свои мембраны, однако эти белки слишком большие и сложные, и они вряд ли могли существовать во времена первых протоклеток.

Эксперты полагают, что у древних клеток ионы могли переноситься при помощи хелатирующих агентов, возникших в космосе в межзвездном льду и попавших вместе с метеоритами на нашу планету.

Информируется: «Научная значимость нашего исследования состоит в том, что впервые в мире в аналогах межзвездных льдов были получены органические хелатирующие агенты».

Уточняется: «Как считают многие ученые, хелатирующие агенты были крайне необходимы для существования и развития первых биологических протоклеток. Эти вещества способствуют переносу ионов металлов сквозь клеточную мембрану и тем самым они могли участвовать в катализе репликации РНК, то есть, в копировании данных РНК и делении древних протоклеток».

Уверяется, что расчеты и эксперименты показали правдоподобный механизм образования сложной органики внутри межзвездного льда в условиях глубокого космоса, что фундаментально расширяет знания о достижимом уровне молекулярной сложности органических молекул в космосе.

Резюмируется, что в обычной жизни человек почти ежедневно сталкивается с хелатирующими агентами – они используются в различных моющих средствах, стиральном порошке, шампунях, косметике. Кроме того, эти вещества применяют при реставрации археологических находок – эти агенты легко убирают ржавчину.

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