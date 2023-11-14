Стало известно, выполнит ли ЕС план по миллиону снарядов для Украины

Главное: Страны Европейского союза могут не предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года, как было запланировано ранее. Сейчас уже передано сотни тысяч.

Детали: Европейский Союз не отказывается от цели поставить Украине к марту 2024 года один миллион боеприпасов для артиллерии. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Интерфакс-Украина.

«Это является нашей неизменной целью», — сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос об актуальности планов ЕС в отношении поставок Украине миллиона снарядов.

Боррель напомнил, что Евросоюз завершил первую часть плана поставок — поставок из существующих европейских арсеналов. По его оценке, во время реализации этих мер ЕС выделил для Киева около 300 тысяч снарядов.

Теперь речь идет о производстве снарядов и, соответственно, об увеличении их выпуска в Евросоюзе. Однако глава дипломатии ЕС предположил, что Европейский Союз не успеет изготовить в намеченные сроки оставшиеся 700 тысяч снарядов.

Боррель также сообщил, что в начале декабря миссия ЕС посетит Украину для обсуждения предложений по возможным гарантиям ЕС для Киева в области безопасности.

По его словам, вопрос о военной поддержке и обязательствах безопасности для Украины стал предметом обсуждения министров иностранных дел.

«На последнем Совете ЕС я от европейских лидеров получил задание разработать от Европейского Союза обязательства по безопасности для Украины. Над этим ведется работа со странами-членами. В начале следующего месяца я отправлю в Украину миссию с целью обсудить с украинцами наши предложения», — сказал главный дипломат ЕС.

При этом Боррель добавил, что в рамках этих предложений будет рассматриваться инициатива о создании в Европейском фонде мира специально отведенной под нужды Украины графы, и эта инициатива в декабре будет представлена перед Советом ЕС.

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