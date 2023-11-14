Война в Украине: генсек НАТО скептически оценил нынешнее положение дел

Главное: Йенс Столтенберг прокомментировал войну в Украине. Назвал ситуацию сложной.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал войну в Украине. Сделал он это перед началом в Брюсселе совместного заседания с главами министерств обороны стран ЕС.

Чиновник признал, что нынешняя ситуация является сложной.

Он сказал: «На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее».

По его словам, Россия не должна победить, а Украина должна сохранить свою независимость.

В то же время генсек Альянса добавил: «Украина должна сама решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров, и, что более важно, какие условия будут приемлемы для соглашения. Ответственность союзников по НАТО состоит в поддержке Украины. Насколько приемлемыми будут условия переговоров, зависит от той помощи, которую ей оказывают».

Резюмируется: «В наших интересах поддерживать Украину».

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