Зеленский рассказал, сколько украинцев уже эвакуировано из Газы

Главное: Из Газы эвакуированы 43 украинца. Сейчас они находятся в Египте, где дипломаты оказывают им необходимую помощь, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Детали: Украина эвакуировала из сектора Газа первую группу своих граждан. В нее вошли 43 человека, сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter в среду, 8 ноября.

«Сейчас они находятся в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь. Мы также помогли эвакуировать 36 граждан Молдовы, и мы рады помочь нашему дружественному соседу», — рассказал глава государства.

По словам Зеленского, эвакуация продолжается.

«Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства упорно трудятся, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы», — добавил он.

В тему: Началась эвакуация украинцев из Газы.