Главное: Москва заявила о «диверсии» Украины в Махачкале. В нынешней России происходит «гармоничное развитие и этноконфессиональное единство народа», а украинцы решили помешать этому, считает Мария Захарова.

Детали: Украина якобы играла «ключевую роль» в организации «деструктивной акции» в аэропорту Махачкалы, где местные жители устроили антиеврейский погром. Такую версию озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 30 октября.

По ее мнению, Украина действовала «руками ожесточенных русофобов». К такому выводу она пришла из-за того, что украинский президент Владимир Зеленский оперативно отреагировал на происходящее в столице республики Дагестан, которая сейчас находится в составе России.

«Информационная диверсия, осуществленная киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер», — заявила она.

По мнению Захаровой, в нынешней России происходит «гармоничное развитие и этноконфессиональное единство народа», а украинцы решили этому помешать, потому что к ним якобы приходит внимание мирового сообщества.

При этом каких-либо доказательств причастности Украины к массовым беспорядкам в Дагестане подчиненная Сергея Лаврова не предоставила.

Напомним, 29 октября в аэропорт Махачкалы прорвались сотни человек из-за прилета самолета из Тель-Авива, которым якобы прибыли в Дагестан беженцы из Израиля. Толпа ломала дверь в помещении аэропорта в поисках евреев. Полицейские никак не мешали толпе.

Уже сегодня стало известно, что в России обвиняют «бандеровцев» в событиях в Махачкале. А президент Путин собирает большое совещание по этому вопросу.

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