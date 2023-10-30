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Новости > Туристов предупредили об опасности посещения Франции

Туристов предупредили об опасности посещения Франции

Агата Кловская
30.10.23 14:30
154
Туристов предупредили об опасности посещения Франции

Главное: Путешественников предупреждают о риске поездок во Францию. МИД Великобритании предупреждает о максимальном уровне опасности.

Детали: Путешественников, планирующих поездку во Францию, предупреждают о рисках безопасности. Возможна эвакуация людей из аэропортов, коммерческих центров и туристических локаций. Такое предупреждение выпустило МИД Великобритании, сообщает сайт ведомства.

МИД Великобритании (FCDO) информирует своих граждан о последних событиях во Франции и предупреждает о рисках в ближайшие дни.

«После смертельной атаки в Аррасе на севере страны 13 октября 2023 года Франция повысила свой национальный уровень угрозы до самого высокого уровня („уровень чрезвычайной атаки“). Этот уровень угрозы описывается как „максимальная бдительность и защита в случае непосредственной угрозы террористического акта или сразу после“», — отмечается в сообщении ведомства.

В предупреждении также идет речь о возможной эвакуации мест скопления людей во Франции, включая аэропорты, станции и остановки общественного транспорта, туристические объекты, основные спортивные объекты, школы, крупные коммерческие центры.

«Будьте бдительны и готовы к усиленным проверкам безопасности, следуйте советам местных властей», — добавили в министерстве.

Отмечается, что во Франции прошли пропалестинские демонстрации. Французские власти усилили охрану мест еврейской общины. Туристов призывали быть внимательными к своему окружению и держаться подальше от демонстраций.

В тему: Министр обороны Германии призвал Европу готовиться к войне.

Тэги: путешественник, туристы, Франция, опасность

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