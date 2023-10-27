Украина получила от Германии еще одну установку IRIS-T

Главное: Германия передала Украине еще одну установку IRIS-T, а также четыре бронетранспортера. В этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.
Детали: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие. Об этом сообщает правительство Германии.
В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине не только военную технику, но и дроны, снаряды и амуницию. В новый пакет вошли:
ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
— ракеты к IRIS-T;
— РЛС TRML-4D;
— 4 БТР (название неизвестно);
— 4 танковых тягача HX81;
— 4 танковых прицепа;
— 6 машин пограничной охраны;
— 8 БпЛА Vector;
— 5 надводных дронов;
— 4 контрбатарейных радаров GO 12;
— кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
— 10 тысяч защитных очков.
Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.
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