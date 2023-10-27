Украина получила от Германии еще одну установку IRIS-T

Главное: Германия передала Украине еще одну установку IRIS-T, а также четыре бронетранспортера. В этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Детали: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие. Об этом сообщает правительство Германии.

В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине не только военную технику, но и дроны, снаряды и амуницию. В новый пакет вошли:

ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);

— ракеты к IRIS-T;

— РЛС TRML-4D;

— 4 БТР (название неизвестно);

— 4 танковых тягача HX81;

— 4 танковых прицепа;

— 6 машин пограничной охраны;

— 8 БпЛА Vector;

— 5 надводных дронов;

— 4 контрбатарейных радаров GO 12;

— кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;

— 10 тысяч защитных очков.

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

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