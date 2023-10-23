В Севастополе прогремел взрыв

Главное: Жители временно оккупированного Севастополя сообщают о мощном взрыве в городе. Причины пока не известны.
Детали: Во временно оккупированном Севастополе в Крыму прозвучал взрыв в понедельник, 23 октября. Об этом сообщает «Крым Реалии».
Информация о взрыве в городе появилась около 14.55.
«В Севастополе прозвучал взрыв, сообщает наш корреспондент», — говорится в публикации.
Местные паблики и Телеграм-каналы также сообщают о взрыве.
«Севастополь. Громко, слышим. Ждем информацию... В городе несколько раз что-то очень громко бахнуло, а официальной инфы до сих пор ни какой нет...», — пишет «ЧП Севастополь».
Подробностей об инциденте, и что стало причиной взрыва — пока нет. Представители оккупационной «администрации» об очередной «бавовне» пока ничего не сообщают.
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