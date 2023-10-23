В Севастополе прогремел взрыв

Главное: Жители временно оккупированного Севастополя сообщают о мощном взрыве в городе. Причины пока не известны.

Детали: Во временно оккупированном Севастополе в Крыму прозвучал взрыв в понедельник, 23 октября. Об этом сообщает «Крым Реалии».

Информация о взрыве в городе появилась около 14.55.

«В Севастополе прозвучал взрыв, сообщает наш корреспондент», — говорится в публикации.

Местные паблики и Телеграм-каналы также сообщают о взрыве.

«Севастополь. Громко, слышим. Ждем информацию... В городе несколько раз что-то очень громко бахнуло, а официальной инфы до сих пор ни какой нет...», — пишет «ЧП Севастополь».

Подробностей об инциденте, и что стало причиной взрыва — пока нет. Представители оккупационной «администрации» об очередной «бавовне» пока ничего не сообщают.

В тему: В Мелитополе прогремели взрывы возле аэродрома.