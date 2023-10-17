Оккупанты массово похищают женщин в Мелитополе, — мэр

Главное: За последние недели оккупанты похитили в Мелитополе нескольких женщин — работниц одного из ресторанов города, сообщил городской голова.

Детали: Во временно оккупированном Мелитополе россияне продолжают практику похищения людей, в том числе женщин. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

«В Мелитополе волна террора — продолжаются массовые похищения людей. За последние недели оккупанты похитили нескольких женщин — работниц одного из ресторанов города», — говорится в сообщении мэра.

А недавно, как сообщил городской голова, после успешного уничтожения украинскими войсками базы россиян на территории моторного завода, была задержана семья — за то, что они накануне на авто проехали мимо базы окупантов. Сообщалось, что семья задержана за помощь ВСУ.

«Рашисты угрожают, что будут судить всех жителей уже по законам РФ. Но понятно, что ни о каком правосудии на ТОТ или в эрефии речь не идет», — добавил Федоров.

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