Озвучены потери оккупантов под Авдеевкой

Главное: Украинскими войсками в боях под Авдеевкой было убито более 200 российских оккупантов. Уничтожено более 60 танков и БТР.

Детали: Войска РФ потеряли более 200 военных, а также более 60 танков и БТР во время своего наступления на Авдеевку в Донецкой области. Об этом сообщает Bild.

По информации военного аналитика Bild Юлиана Рипке, российские войска, пытаясь окружить Авдеевку, пошли в наступление колоннами из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики. Однако они попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены.

Отмечается, что украинскими войсками было убито более 200 российских оккупантов и уничтожено более 60 танков и БТР.

По словам Рипке, план россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить села Северное, Степное и Бердичи. Однако ВСУ смогли остановить наступление оккупантов под Северным и на железнодорожной линии в Степном.

Вместе с тем, аналитик считает, что, несмотря на потери, российские войска не намерены отказываться от наступления на Авдеевку.

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