Наследный принц Саудовской Аравии унизил Блинкена

Главное: Энтони Блинкену унизили в Саудовской Аравии. Сделал это наследный принц королевства.

Детали: Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман унизил госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с визитом в королевство. Об этом информирует издание The Washington Post.

Отмечается, что американскому гостю пришлось ждать своего собеседника всю ночь.

В публикации сказано: «В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Энтони Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером в субботу, но принц явился на нее только на следующее утро».

При этом сама встреча продлилась всего сорок минут.

Говоря о войне Израиля и Сектора Гага, Мухаммед бен Сальман подчеркнул, что следует остановить военные операции, которые унесли жизни невинных людей среди палестинцев.

По его словам, нужно «снять осаду Сектора Газа, ​​в результате которой палестинская территория осталась без воды и электричества».

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