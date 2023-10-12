Ученые раскрыли секрет долголетия

Главное: Ученые рассказали, в чем состоит секрет долголетия. У большинства из тех, кто дожил до 100 лет, уровень сахара в крови в первые годы жизни не превышал 6,5, а уровень креатинина — 125.

Детали: Ученые изучили данные о состоянии здоровья 44 000 шведов, проследив их жизнь в течение 35 лет, чтобы выяснить, кто из них доживет до 100 лет. Оказалось, что 85% достигших этого возраста были женщинами, пишет ScienceAlert.

Исследователи наблюдали за 12 специфическими признаками в крови, которые еще называют биомаркерами. Именно они позволяют судить о разных функциях организма. В частности, воспаление, метаболизм, состояние печени и почек.

Некоторые из этих биомаркеров даже были связаны с процессом старения в более ранних исследованиях. Главным открытием последней научной работы, посвященной этому, стало то, что у тех, кто отметил свой сотый день рождения, начиная с шестидесяти лет, как правило, наблюдался высший уровень трех конкретных биомаркеров: глюкозы (сахара в крови), креатинина (связанного с работой почек) и мочевой кислоты (побочного продукта пищеварения). У большинства из доживших до 100 лет уровень сахара в крови в первые годы жизни не превышал 6,5, а уровень креатинина — 125″, — говорится в исследовании.

Так, оказалось, что некоторые биомаркеры четко связаны с шансами дожить до 100 лет. В частности, то, что у людей с более низким уровнем общего холестерина и железа в крови шансы стать долгожителями ниже. Отрицательно на количество прожитых лет также влияют ненормированные уровни глюкозы, креатинина в печени.

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