Путин назвал свою причину войны в Израиле

Главное: Путин нашел «причины» войны в Израиле. По мнению главы Кремля, Израиль «занял часть палестинских земель», а США «пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке».

Детали: «Поселенческая политика» Израиля стала одной из причин войны в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время энергетического форума в среду, 11 октября, передают РосСМИ.

«Палестинская проблема в сердце каждого мусульманина, и воспринимается ими как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень», — сказал он, призвав при этом «решивших бороться» мужчин «оставить в покое женщин и детей».

По мнению главы Кремля, «поселенская политика» Израиля — одна из причин войны.

«Часть земель, которые палестинцы считают и считали всегда частью исконно палестинских, занята Израилем в разное время и разными способами. В основном, конечно, с помощью военной силы», — заявил Путин.

Президент РФ напомнил, что при создании Израиля речь шла и о создании сразу суверенной Палестины, но этого так и не было сделано. В то же время, по его словам, США вроде бы пытались подменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине.

«Мы всегда выступали за выполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду, прежде всего, создание независимого суверенного палестинского государства», — подчеркнул Путин.

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