В Украине заговорили о цифровой переписи населения

Главное: Украина готова к переписи населения. Сделать это хотят в цифровом формате.

Детали: Украина готова к цифровой переписи населения. Есть возможность внедрить технологию в режиме онлайн.

Об этом во время своего выступления на Киевском международном экономическом форуме поведал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновник отметил: «Мы уже год занимаемся трансформацией Госстата. По сути, наша задача – превратить его в IT-компанию, которая в режиме реального времени собирает объективную информацию для принятия качественных управленческих решений».

Говорится о том, что в нашей стране уже внедрена IT-система, позволяющая собирать информацию альтернативными путями.

Так, по его словам, с ее помощью в августе было проведено четыре исследования, согласно которым удалось снизить статистику почти на 20% по числу людей.

Также министр рассказал, что в этом году вместе с компанией Apple планировалось провести перепись населения по инновационным технологиям, однако этому помешала полномасштабная война.

Впрочем, как информируется, реформа Государственной службы статистики продолжается. В июле 2022-го года был принят закон (№2438-IX от 19.07.2022), позволяющий на первом нулевом этапе верифицировать данные через все базовые реестры.

Резюмируется: «У нас есть четкое понимание, как делать современную перепись населения, чтобы меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн, или человек мог добавить всю информацию через «Дію» в несколько кликов. Поэтому мы готовы к переписи населения».

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