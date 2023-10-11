Госсекретарь США Блинкен собрался в Израиль

Главное: Энтони Блинкен посетит Израиль в ближайшие дни. Там он обсудит ситуацию и то, как США могут продолжать оказывать наилучшую поддержку в борьбе с террористами из ХАМАС.

Детали: Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен приедет в Израиль уже в ближайшие дни. Об этом шла речь на брифинге пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера.

«Я хотел бы сообщить, что в ближайшие дни Блинкен отправится в Израиль», — отметил Миллер.

По его словам, госсекретарь планирует обсудить с израильскими партнерами ситуацию на месте и то, как США могут продолжать оказывать наилучшую поддержку в борьбе с террористами из ХАМАС.

В тему: ХАМАС заявил, что цель «Оси сопротивления» состоит в уничтожении Израиля.