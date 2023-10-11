Разоблачены наводчики ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине

Главное: Установлены личности злоумышленников, которые навели ракеты на село Гроза. Ими оказались два местных жителя — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага.

Детали: Украинские спецслужбы установили личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза в Харьковской области. Об этом сообщила СБУ в среду, 11 октября.

Злоумышленниками оказались два местных жителя — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага.

Установлено, что они получили «должности» в оккупационном «управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области». Один из них был назначен «водителем конвойной группы», второй — «инспектором дорожно-патрульной службы».

Накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в РФ и продолжили работать в пользу агрессоров. По указаниям россиян, они дистанционно формировали собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

«Для этого „втемную“ привлекали к подрывной деятельности своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковщины. Под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере предатели выспрашивали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в начале октября братья Мамоны собирали информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители — их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные россиянам.

Полученные сведения враг использовал для осуществления удара по селу Гроза с применением оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер М. 5 октября на поминальном обеде погибли 53 мирных жителя, среди них — малолетний ребенок. Еще шесть гражданских были ранены.

Обеим фигурантам объявлены подозрения по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.111 УК Украины).

Кроме того, действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по статье о пособничестве в совершении нарушений законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст. .438 УК Украины).

Оба злоумышленника скрываются на территории России. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению их местонахождение и наказания.

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