Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 283 900 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 283 900 солдат

Александр Панько
11.10.23 10:31
123
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 283 900 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 283 900 солдат. Уничтожено 4 863 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 11 октября.

Сообщается, что погибли уже 283 900 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 863 танка, 9 220 боевых бронированных машин, 6 731 артиллерийскую систему, 809 РСЗО, 545 средств ПВО, 316 самолетов, 316 вертолетов, 5 226 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 530 крылатых ракет, 20 кораблей/катеров, одну подводную лодку, 9 145 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 965 единиц специальной техники.

В тему: США могут объединить военную помощь Украине и Израилю.

Тэги: общество, Россия, война, контрнаступление, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

11.10.23 08:56

Новая Война Судного дня: Палестина напала на Израиль <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

FBOT: загадочные вспышки во Вселенной озадачили ученых
10.10.23 19:35

FBOT: загадочные вспышки во Вселенной озадачили ученых

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.10.23 11:57

Минобороны Бельгии анонсирует отправку Украине истребителей F-16
11.10.23 11:44

Россию не пустили в Совет ООН по правам человека
11.10.23 11:19

Разоблачены наводчики ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине
11.10.23 11:03

Зеленский примет участие в заседании Рамштайна в Бельгии
11.10.23 10:54

Зеленский рассказал, при каком условии пойдет на второй президентский срок
11.10.23 10:47

Инфляция в Украине «притормозила»
11.10.23 10:38

Контрнаступление Украины: ситуация на фронтах начала накаляться
11.10.23 09:52

Сергей Гредескул: советский физик был убит во время атаки ХАМАС на Израиль
11.10.23 09:26

54 гривны за доллар: МВФ спрогнозировал курс на ближайшие годы
10.10.23 17:49

Мохаммед Дейф: что из себя представляет организатор атаки на Израиль
11.10.23 11:57

Минобороны Бельгии анонсирует отправку Украине истребителей F-16
11.10.23 11:19

Разоблачены наводчики ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине
11.10.23 11:03

Зеленский примет участие в заседании Рамштайна в Бельгии
11.10.23 09:26

54 гривны за доллар: МВФ спрогнозировал курс на ближайшие годы
10.10.23 15:51

МВФ дал прогноз численности населения Украины на следующие пять лет
10.10.23 13:24

Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
10.10.23 11:25

Зеленский впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Румынию
10.10.23 11:11

ХАМАС заявил, что цель «Оси сопротивления» состоит в уничтожении Израиля
10.10.23 09:46

Президент Палестины Махмуд Аббас готовит визит в РФ, — посол
10.10.23 09:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 283 080 солдат
06.10.23 14:25

Представителям ТЦК запрещено удерживать и избивать людей, если они отказываются подписывать повестку
06.10.23 16:38

В ВОЗ заявили, что миру угрожает распространение еще одной заразы
04.10.23 13:30

Объявлены лауреаты Нобелевской премии-2023 по химии
06.10.23 13:13

Назван лауреат Нобелевской премии мира 2023
06.10.23 12:44

Всемирный банк улучшил прогноз для Украины
04.10.23 15:00

Единый электронный реестр военнообязанных Украины «Оберіг» наполнен почти на 100%
06.10.23 11:21

Украинцам рассказали, чего ждать от курса гривны в ближайшие дни
05.10.23 11:17

Стало известно, как НБУ сейчас поддерживает курс гривны
07.10.23 11:18

Словакия отказывается помогать Украине оружием
05.10.23 10:28

Ученые почти разгадали секрет кошек
Фото и Видео
Мохаммед Дейф: что из себя представляет организатор атаки на Израиль
Мохаммед Дейф: что из себя представляет организатор атаки на Израиль
Мохаммед Дейф: что из себя представляет организатор атаки на Израиль
Мохаммед Дейф: что из себя представляет организатор атаки на Израиль
Ученые нашли уникально большую тектоническую плиту
Ученые нашли уникально большую тектоническую плиту
Игорь Беркут считает, что Украина украинцам больше не принадлежит
Игорь Беркут считает, что Украина украинцам больше не принадлежит
Миа Халифа: ливанская экс-порнозвезда поддержала Палестину
Миа Халифа: ливанская экс-порнозвезда поддержала Палестину
Постельные клопы атаковали Францию
Постельные клопы атаковали Францию
Марина Мачете: «Мисс Португалия» стала... трансгендер
Марина Мачете: «Мисс Португалия» стала... трансгендер
Палестина атаковала Израиль: выпущено более 5000 ракет, началась бойня в захваченных еврейских городах
Палестина атаковала Израиль: выпущено более 5000 ракет, началась бойня в захваченных еврейских городах
Байден избивает собак ногами
Байден избивает собак ногами
Брюссель изнасиловал Польшу и Венгрию, - Орбан
Брюссель изнасиловал Польшу и Венгрию, - Орбан
Известный рэпер опозорился на видео
Известный рэпер опозорился на видео
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.