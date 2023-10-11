Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 283 900 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 283 900 солдат. Уничтожено 4 863 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 11 октября.

Сообщается, что погибли уже 283 900 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 863 танка, 9 220 боевых бронированных машин, 6 731 артиллерийскую систему, 809 РСЗО, 545 средств ПВО, 316 самолетов, 316 вертолетов, 5 226 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 530 крылатых ракет, 20 кораблей/катеров, одну подводную лодку, 9 145 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 965 единиц специальной техники.

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