В Херсонской области пастух подорвался на мине

Главное: Пастух подорвался на мине в Херсонской области. Его госпитализировали.

Детали: В минувшую среду, 4 октября, возле села Брускинское (Херсонская область) произошло громкое ЧП. О нем поведали в местной ОВА.

Как стало известно, что местный житель выпасал в поле скот и подорвался на мине.

Сообщается, что это был, вероятно, «Лепесток», который оставили россияне.

Пострадавший выжил, его госпитализировали.

Местные власти говорят: «Напоминаем жителям деоккупированных территорий, что минная опасность на Херсонщине остается на высоком уровне. Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог и пустыри».

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