В Херсонской области пастух подорвался на мине

Главное: Пастух подорвался на мине в Херсонской области. Его госпитализировали.
Детали: В минувшую среду, 4 октября, возле села Брускинское (Херсонская область) произошло громкое ЧП. О нем поведали в местной ОВА.
Как стало известно, что местный житель выпасал в поле скот и подорвался на мине.
Сообщается, что это был, вероятно, «Лепесток», который оставили россияне.
Пострадавший выжил, его госпитализировали.
Местные власти говорят: «Напоминаем жителям деоккупированных территорий, что минная опасность на Херсонщине остается на высоком уровне. Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог и пустыри».
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