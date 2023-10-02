Суд признал Коломойского гражданином Украины

Главное: В суде так и не выяснили, является ли Игорь Коломойский гражданином другой страны — Кипра или Израиля. Поэтому он был официально признан гражданином Украины.

Детали: Шевченковский районный суд Киева официально признал бизнесмена Игоря Коломойского гражданином Украины. Об этом сообщили Українські новини со ссылкой на материалы суда в понедельник, 2 октября.

В частности, избирая меру пресечения Коломойскому, суд отметил, что он родился в Днепропетровске и является гражданином Украины, который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины.

При этом суд не поднял вопрос и не выяснял, является ли Игорь Коломойский гражданином другой страны, в частности, имеет ли он гражданство Кипра и Израиля.

В тему: Коломойского арестовали на 2 месяца.