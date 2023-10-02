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Новости > Контрнаступление продолжается: ожесточенные бои шли на нескольких направлениях

Контрнаступление продолжается: ожесточенные бои шли на нескольких направлениях

Александр Панько
02.10.23 09:44
91
Контрнаступление продолжается: ожесточенные бои шли на нескольких направлениях

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Стало известно, что происходит на фронтах.

Детали: Контрнаступление украинских военных продолжается. О ситуации на понедельник, 2 октября, поведал Генштаб ВСУ.

Сообщается, что за минувшие сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений. Россияне нанесли десять ракетных и 89 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и гражданским объектам.

Говорится, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время, в зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели. На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки оккупантов в районе Макеевки Луганской области.

Сказано, что на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Также в зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, успеха не имел. Кроме того, украинские военные отразили атаки россиян в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Россияне совершили одиннадцать неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Кроме этого на Шахтерском направлении захватчики безуспешно атаковали в районе Старомайорского Донецкой области.

Украинцам рассказали, что на Запорожском направлении военные России пытались восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Добавляется, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают россиян.

Известно, что в зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят поражение тылам оккупантов.

Резюмируется, что за прошлые сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, боеприпасы и 16 артиллерийских средств россиян.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 279 080 солдат.

Тэги: общество, Россия, контрнаступление, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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